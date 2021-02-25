وزارة الشباب والرياضة توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدماج الشباب في المناطق المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقعت وزارة الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع منظمة شباب بلا حدود (غير حكومية)، لتنفيذ "مشروع إدماج الشباب في المناطق المحررة، بدعم وتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان.



الاتفاقية التي وقعها من جانب الوزارة وكيل الوزارة لقطاع الشباب منير لمع، ومن جانب المنظمة رئيسها ماجد الخليدي، تتضمن تنفيذ جملة من النشاطات والفعاليات المشتركة بين الجانبين، في إطار (مشروع تعزيز دمج واشراك الشباب على المستوى الوطني).

وخلال حفل التوقيع أعرب الوكيل لمع عن تطلع الوزارة إلى ان تكون هذه الاتفاقية بداية لتحقيق شراكة حقيقية مع منظمة شباب بلا حدود للتنمية في إطار توجهاتها لتعزيز العمل مع مؤسسات المجتمع المدني .. مؤكداً أن قطاع الشباب يراهن على علاقته مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويعمل على توسيع هذه العلاقة لتشمل مؤسسات المجتمع .

من جانبه، اشار رئيس منظمة شباب بلا حدود ماجد خليدي، إلى إن الاتفاقية تعد بذرة أولى لشراكة استراتيجية ناجحة، بعد ان نفذت المنظمة الكثير من المشاريع السابقة على مستوى المحافظات .. مضيفاً ان العمل مع الوزارة ممثلة بقطاع الشباب يعتبر نقلة مهمة بالنسبة لنشاط المنظمة، خصوصا وان هذه الشراكة تأتي بدعم مباشر من صندوق الامم المتحدة للسكان .

بدوره ثمن منسق برامج الشباب في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بعدن علاء ايهاب ، دور وزارة الشباب والرياضة في اقامة الشراكة مع منظمة شباب بلا حدود وغيرها من منظمات المجتمع المدني، مبينا أهمية العمل في قطاع الشباب وصعوبته في الوقت ذاته .. موضحاً إن مشروع إدماج الشباب الذي ينفذ بصيغة الشراكة بين وزارة الشباب وواحدة من أهم المنظمات الشبابية الفاعلة، يراعي خصوصيات واحتياجات وأولويات الشباب في كل محافظة من المحافظات المستهدفة، لافتا إلى انه سيتم عقد لقاءات تشاورية لتحديد تلك الأولويات في كل محافظة على حدة .