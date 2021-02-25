محافظ عدن يتفقد أوضاع مبنى وكالة الأنباء اليمنية سبأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الخميس، أوضاع مبنى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالعاصمة المؤقتة عدن .



وأطلع المحافظ من مدير عام الفرع، محمود ثابت صالح، إلى شرح حول وضع الوكالة وجملة المشكلات التي تعانيها وحالت دون إستئناف العمل داخل المبنى ومنها عدم تأثيثها بعد إستكمال ترميم المبنى.

وأكد محافظ عدن على أهمية الدور المحوري لوكالة الأنباء في تغطية مجمل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وأنشطة منظمات المجتمع المدني .. لافتاً إلى إستعداده العمل بالتعاون مع وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، من أجل العمل على توفير الإحتياجات والمتطلبات الضرورية التي تمكن الوكالة من إستئناف نشاطها من داخل المبنى .

من جانبه ثمن مدير عام الفرع، إهتمام محافظ عدن بنشاط الوكالة .. لافتاً إلى إفتقار الوكالة لأبسط المقومات التي تمكنها من اداء نشاطها الصحفي والإعلامي على أكمل وجه .