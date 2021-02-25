هيئة المواصفات توقف وتتلف مواد كيميائية مخالفة في عدن

كما قامت الهيئة، برفض كميات من شراب (متعدد النكهات)، مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة، وإتلافها بمقلب المنطقة الحرة بمشاركة جمارك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة.

اوقفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها بميناء المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن، كميات من مواد كيميائية مخالفة، بينت المعاينة أنها مجهولة البيانات، وتم إتلافها بطريقة تحفظ أمن وسلامة البيئة.

محمد يوسف

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