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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة المواصفات توقف وتتلف مواد كيميائية مخالفة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
اوقفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها بميناء المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن، كميات من مواد كيميائية مخالفة، بينت المعاينة أنها مجهولة البيانات، وتم إتلافها بطريقة تحفظ أمن وسلامة البيئة.
كما قامت الهيئة، برفض كميات من شراب (متعدد النكهات)، مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة، وإتلافها بمقلب المنطقة الحرة بمشاركة جمارك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة.