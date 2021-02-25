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هيئة المواصفات توقف وتتلف مواد كيميائية مخالفة في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

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اوقفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها بميناء المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن، كميات من مواد كيميائية مخالفة، بينت المعاينة أنها مجهولة البيانات، وتم إتلافها بطريقة تحفظ أمن وسلامة البيئة.

 

كما قامت الهيئة، برفض كميات من شراب (متعدد النكهات)، مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة، وإتلافها بمقلب المنطقة الحرة بمشاركة جمارك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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