وزير الداخلية يبحث مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية تعزيز التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق العام لأمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن وليام ديفيد جريسلي، ومدير مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ماثيو ليزلي، أوجه التعاون المشترك بين الأمم المتحدة ووزارة الداخلية.



وأكد الوزير حيدان، حرص واهتمام قيادة الوزارة على تقديم التسهيلات لعمل المنظمات العاملة، بما يمكنهم من تأدية مهامها ودورها الإنساني..مشيراً الى الحاجة الملحة لتقديم المزيد من الرعاية والاهتمام باللاجئين والنازحين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم وتسهيلات وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحتاجة .

من جانبه أكد المنسق العام لأمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، اهتمام منسقة الشؤون الإنسانية والمجتمع الدولي بدعم جهود اليمن في تجاوز أزمته الإنسانية القاسية وكذا استعدادهم لبحث سُبل تحسين الوضع الإنساني في اليمن..معبراً عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها قيادة وزارة الداخلية، في سبيل تقديم التسهيلات لعمل المنظمات الدولية وكذا إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.