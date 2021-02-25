شكرا لبحثكم عن خبر شائع والزامكي يطلعان على أعمال التشطيبات النهائية لمشروع تأهيل مستشفى عدن العام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

اطلع وكيلا محافظة عدن الدكتور / رشاد شائع ،والمهندس غسان الزامكي على اعمال التشطيبات النهائية لأعمال مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام بمديرية صيرة بالعاصمة عدن .

جاء ذلك خلال زيارتهما التفقدية اليوم لمبنى مستشفى عدن العام والذي يجري العمل حاليا فيه لاستكمال اعمال المرحلة النهائة لمشروع اعادة التأهيل ،بتمويل من المملكة العربية السعودية الشقيقة. وطاف وكيلا محافظة عدن على أجنحة واقسام المستشفى يرافقهما المهندس / عصام حيدر مدير المشروع ،والذي قدم شرحا مستفيضا حول اعمال المشروع والتشطيبات النهائية ،ومستوى الانجاز الذي وصل الى اكثر من ٨٥٪ ،وتكمن النسبة المتبقية بوصول بقية المعدات والاجهزة اللازمة لتشغيل المستشفى بشكله النهائي، بعد أن استكملت الاعمال الاساسية للمشروع، من اعادة توسيع، و تحديث الشبكة الكهربائية، ،وشبكات التكييف المركزي ،وشبكة المياه والصرف الصحي ،واستكمال اعادة تأهيل المبنى بشكل كامل ، والذي تبلغ مساحته الاجمالية (٢٢٠٠٠) مترمربع ،وطاقته الاستيعابية (٤٠٠) سرير، منها (٣٢) سريرا خاص بمركز القلب ،بالاضافة الى مكاتب الادارة ،والعيادات، وغرف الاطباء، والممرضين، واقسام الطوارئ، والاسعافات ،والانعاش ،والعمليات ،والمختبرات ،وثلاجات الوفيات،والصيدلية المركزية ، وغرفة المراقبة الإلكترونية الموصلة بكاميرات مراقبة لكل الاقسام والممرات والمساحة المجاورة للمبنى وعبر احدث الشبكات الإلكترونية ،بالاضافة غرفة التحكم الكهربائي والتي تحتوي على لوحة تحكم بقدرة خمسة ميجا يمكن التحكم من خلالها بكل الأحمال.

هذا وقد اشاد وكيلا محافظة عدن بمستوى الانجاز الكبير لمشروع اعادة تاهيل مستشفى عدن العام، والذي من المتوقع ان يتم افتتاحه قريبا. وأكدشائع والزامكي ، حرص قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ / احمد حامد لملس على سرعة انجاز المشروع ،واعادة إفتتاح العمل بمستشفى عدن العام، نظرا لما له من أهمية بالغة، في تقديم خدماته الصحية لأبناء العاصمة عدن والمحافظات المجاورة .معبرين عن شكرهم وقيادة المحافظة وكل أبناءالعاصمة عدن ، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مليكا وحكومة وشعبا ،على دعمهم السخي لبلادنا عموما، ولمدينة عدن بشكل خاص، وفي مختلف المجالات ،ومنها القطاع الصحي الذي يعد مشروع تأهيل مستشفى عدن العام واحد من اهم المشاريع الخدمية التي حظيت به العاصمة عدن .