محافظ المهرة يفتتح مشروع تأهيل طريق المدخل الشمالي للغيظة وتوزيع 150 الف كتاب مدرسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق المدخل الشمالي لمدينة الغيظة، بتمويل من السلطة المحلية بتكلفة إجمالية تقدر باثنين مليون ونصف دولار.



واكد المحافظ أهمية المشروع، الذي يعتبر لبنة أولى في مشاريع الطرق التي تشمل أيضا إعادة تأهيل واستكمال المدخل الجنوبي للمدينة، والتحضيرات لبدء مشروع تأهيل الشوارع الداخلية لمدينة الغيضة.

الى ذلك أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور، المهندس عوض قويزان، الى ان المشروع تضمن سفلتة بطول ثلاثة كيلومتر ونصف، وثلاثة كيلومتر بالطريق الدولي وأكثر من نص كيلومتر في منطقة العبري.

الى ذلك دشن المحافظ توزيع منحة الكتب المدرسية لجميع المراحل الدراسية، بتمويل من الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية في إطار دعم القطاع التعليمي.

وفي التدشين الذي أقيم بمدرسة السيدة عائشة بمدينة الغيضة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، ثمن المحافظ بن ياسر،المنحة السخية من سلطنة عمان الشقيقة والتي تساهم في توفير الكتاب المدرسي للطلاب والطالبات، وحل مشكلة نقص الكتاب المدرسي.

وتضم المنحة العمانية طباعة" 793" ألف كتاب، وتم استلام "156" ألف كتاب، كمرحلة أولى.