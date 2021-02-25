طارق العكبري يطلع على سير العملية التربوية والتعليمية بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، خلال لقائه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة الضالع، على سير العلمية التربوية والتعليمية بالمحافظة.



وأشاد الوزير العكبري، بجهود كوادر الوزارة بمحافظة الضالع في استقرار العملية التعليمية..مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في المحافظة..مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب الكثير من الجهد والتفاني لما شأنه تطوير العملية التعليمية.

واستمع وزير التربية والتعليم، من مدير مكتب الوزارة بالضالع محسن الحنق، إلى الاحتياجات اللازمة والتحديات التي تواجه سير العملية التربوية والتعليمية بالمحافظة، وأوضاع المعلمين وعمل المنظمات المانحة وحالات سوء التغذية التي يعاني منها الطلاب في المدارس والاختبارات وتوفير كنترول لها بالضالع.

كما استعرض رؤساء الشعب والأقسام بمكتب التربية والتعليم بالضالع الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية والمقترحات الرامية لمعالجتها.