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طارق العكبري يطلع على سير العملية التربوية والتعليمية بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

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اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، خلال لقائه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة الضالع، على سير العلمية التربوية والتعليمية بالمحافظة.

 

وأشاد الوزير العكبري، بجهود كوادر الوزارة بمحافظة الضالع في استقرار العملية التعليمية..مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في المحافظة..مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب الكثير من الجهد والتفاني لما شأنه تطوير العملية التعليمية.

 

واستمع وزير التربية والتعليم، من مدير مكتب الوزارة بالضالع محسن الحنق، إلى الاحتياجات اللازمة والتحديات التي تواجه سير العملية التربوية والتعليمية بالمحافظة، وأوضاع المعلمين وعمل المنظمات المانحة وحالات سوء التغذية التي يعاني منها الطلاب في المدارس والاختبارات وتوفير كنترول لها بالضالع.

 

كما استعرض رؤساء الشعب والأقسام بمكتب التربية والتعليم بالضالع الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية والمقترحات الرامية لمعالجتها.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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