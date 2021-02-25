وزير الداخلية يلتقي نائب رئيس فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، نائب رئيس فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض العميد بندر الخضراوي.



جرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستكمال خطوات تنفيذ اتفاق الرياض.

واستعرض وزير الداخلية، ماتم تنفيذه من خطوات ايجابية والجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاق..مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض..مشيداً بالدور الذي تقوم به دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لدعم ومساندة حكومة الكفاءات السياسية لتطبيع الأوضاع واستقرارها.

وأكد الوزير حيدان، حرص الحكومة في العمل على تطبيع الأوضاع وإعادة الامن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل والمستدام في كافة ربوع الوطن.

من جانبه أكد نائب رئيس فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض، على أهمية تضافر الجهود والعمل معاً لاستكمال ماتبقى من بنود اتفاق الرياض..مجدداً التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية في المضي قدماً نحو تطبيق الآلية التنفيذية للاتفاق باعتباره الحل الأمثل لكافة المشاكل في المحافظات المحررة .