مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية: الحوثيون زرعوا أكثر من مليوني لغم في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_الخليج 365

كشف مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية وفقا لقناة العربية بأن مليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم في اليمن



وعلى مدار سنوات حربها العبثية، زرعت المليشيات الحوثية، أعدادًا ضخمة من الألغام بشكل عشوائي، وتتنوّع هذه المتفجرات بين الأرضي والفردي والمموهة والعبوات الناسفة المتفجرة عن بعد، بعضها خارجي والآخر محلي الصنع مختلفة الحجم والشكل.

ولعبت الألغام الحوثية دورًا مباشرًا في تعقيد الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، وتجلّى ذلك واضحًا في اضطرار أعداد ضخمة من السكان للفرار والهرب بعيدًا عن هذه الأهوال وبالتالي تصاعد أزمة النزوح.

في الوقت نفسه، فإنّ هذا الإرهاب الحوثي ساهم بشكل رئيسي ومباشر في صناعة جيل من ذوي الإعاقة، بالنظر إلى حجم الأضرار التي تكبّدها السكان من هول هذا الإرهاب الفتاك.