الكثيري يدشن مشروع المسح الزلزالي السايزمي في أراضي القطاع  9  بموقع شركة كالفالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

الخليج 365 - سيئون

دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم ومعه وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ومدير عام مكتب وزارة النفط والمعادن بالوادي والصحراء المهندس رضا باسيف مشروع مسح الزلزالي السايزمي بأراضي القطاع 9في محافظة حضرموت .



وتعرف الوكيل الكثيري من مدير المسح بالشركة السيد هارنت أن عمليات المسح ستتم على مدى شهر كامل وفق معايير خبراء دوليين تأخذ في الحسبان المسافات الآمنة لتفادي مرور الهزازات بجانب آبار ومنازل المواطنين .. وسيتم تعويض أية أضرار تنتج عن هذه العمليات بصورة عادلة من قبل لجنة مشكلة بهذا الخصوص من قبل السلطة المحلية في وادي حضرموت تضم عدد من المختصين في عدد من الجهات الرسمية الحكومية .

وفي حفل التدشين أشار وكيل المحافظة لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري ان عمليات المسح الزلزالي الجديدة ستكشف عن مكامن المخزون النفطي الوفير في هذه المنطقة ، لافتا إلى الفوائد المتعددة التي سيجنيها أبناء هذه المناطق سواء في المرحلة الراهنة أو في المستقبل القريب بعد أن تتضاعف كميات النفط المستخرج في تلك المناطق وستظهر إنعكاساته في إحداث نهوض تنموي سيلمسه أبناء هذه المناطق سواء في الجانب الخدمي أو في الجانب التنموي في جميع المجالات .

وأهاب الوكيل الكثيري بالسلطات المحلية في المديريات الواقعة في مناطق الامتياز لمساندة الشركة في التغلب على الاشكاليات التي تبرز أثناء تنفيذ المشروع ، مؤكدا حرص السلطة المحلية في إعطاء كل من له حق بموجب اتفاقية العمل المنظمة للشركة ووزارة النفط ، داعيا الشركة إلى تنفيذ إلتزاماتها تجاه المجتمع المحلي في مناطق الامتياز .

وقال الوكيل الكثيري ان تدشين مشروع المسح الزلزالي في ظل الظروف الراهنة يعد مفخرة لكل أبناء حضرموت عامة وأبناء المناطق المحيطة بمواقع عمل الشركة على وجه الخصوص ، معبرا عن ثقته إلى حرص كل أبناء مناطق الامتياز للوقوف الى جانب الشركة لتنفيذ عمليات المسح بموجب الخطة المرسومة والفترة الزمنية المحددة لها .

الى ذلك إطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ومرافقيه على حجم الانتاج النفطي الذي تنتجه الشركة في موقع رأس نعومة في القطاع 9 وكذلك العمالة التي تستوعبها عمليات الانتاج في هذا الموقع .

رافق وكيل المحافظة مدراء عموم مديريات حورة وادي العين سالم باوزير وحريضة بندر باعشر ورخيه حمد بن شحبل والعبر سالم الصيعري ومدير العلاقات العامة بشركة كالفالي ابراهيم القاضي ورئيس وأعضاء اللجنة المشكلة لمعالجة الأضرار الناتجة عن المسح الزلزالي وعدد من الشيوخ ومقادمة القبائل في المناطق الواقعة في محيط عمل الشركة وعدد من الفنيين والمختصين بمكتب وزارة النفط بالوادي وشركة كالفالي