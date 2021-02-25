العمري الاجتماع الأول للجنة المناقصات العامة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقد صباح اليوم بديوان السلطة المحلية بمديرية المكلا الاجتماع الأول لعام 2021م للجنة المناقصات العامة بمديرية المكلا برئاسة مدير عام مدينة المكلا رئيس اللجنة المهندس صالح فائز العمري لمناقشة عمل مشاريع المديرية وخطة العمل القادم.



ووقف الاجتماع الذي حضره مدير مكتب المالية بالمديرية الأستاذ محمد بن نويصر، ومدير مكتب التخطيط بالمديرية الأستاذ عادل بكير على بعض المستجدات لسير أعمال المشاريع بمدينة المكلا، وأهمها إعادة تأهيل سور الجمرك القديم بالمكلا القديمة، وتأهيل بعض العقاب والشوارع الداخلية بالمديرية.

وجاء الاجتماع بناءً على جدول الأعمال المرفوع من اللجنة، ولتحديد أهم الاحتياجات الملحة التي تتطلبها المديرية من مشاريع حيوية في إطار مديرية مدينة المكلا.

العمرب الاجتماع الأول للجنة المناقصات العامة بالمكلا

الخليج 365 - المكـلا

عقد صباح اليوم بديوان السلطة المحلية بمديرية المكلا الاجتماع الأول لعام 2021م للجنة المناقصات العامة بمديرية المكلا برئاسة مدير عام مدينة المكلا رئيس اللجنة المهندس صالح فائز العمري لمناقشة عمل مشاريع المديرية وخطة العمل القادم.

ووقف الاجتماع الذي حضره مدير مكتب المالية بالمديرية الأستاذ محمد بن نويصر، ومدير مكتب التخطيط بالمديرية الأستاذ عادل بكير على بعض المستجدات لسير أعمال المشاريع بمدينة المكلا، وأهمها إعادة تأهيل سور الجمرك القديم بالمكلا القديمة، وتأهيل بعض العقاب والشوارع الداخلية بالمديرية.

وجاء الاجتماع بناءً على جدول الأعمال المرفوع من اللجنة، ولتحديد أهم الاحتياجات الملحة التي تتطلبها المديرية من مشاريع حيوية في إطار مديرية مدينة المكلا.