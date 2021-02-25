شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مواطن بعد سقوطه في حرضة دمت مرتين اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي صباح اليوم الخميس مواطن نتيجة لسقوطه في حرضة دمت بمحافظة الضالع. وقال مواطنون لكريتر سكاي ان احد المواطنين سقط داخل حرضه #دمت وظل على قيد الحياه ولكن أثناء محاولة انقاذه سقط مرة اخرى ومات على الفور .

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مواطن بعد سقوطه في حرضة دمت مرتين اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.