محافظ حضرموت يهنئ أمير وحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق بالعيد الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

هنأ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أمير وحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، بمناسبة العيد الوطني الذي تحتفل به دولة الكويت في الـ 25 من فبراير من كل عام.



وقال المحافظ إن العيد الوطني لدولة الكويت يأتي هذا العام وتشهد العلاقات اليمنية الكويتية تطوراً متنامياً في مختلف المجالات، حيث كانت الكويت منذ وقت مبكر من أبرز الداعمين لبلادنا في شتى الجوانب وعلى رأسها قطاعات التعليم العام والجامعي والصحة والطرق والتي لاتزال بارزة شواهدها حتى اليوم.

وأضاف محافظ حضرموت "ان علاقات اليمن والكويت استثنائية وضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وأن اسم الكويت محفور في وجدان كل أبناء حضرموت والوطن من خلال المدارس والمستشفيات والمشاريع التي أنشأتها في كل محافظات الوطن"، مشيراً الى تميّز علاقة الكويت بحضرموت، واصفاً إياها بالعلاقة الحميمة والمتفرّدة التي يشهد لها التاريخ والبحر والتجارة والأخوّة المتبادلة، والتي دوّنها الشعراء وتغنّى بها كبار الفنانين وأبرزهم حسين أبوبكر المحضار وأبوبكر سالم بلفقيه.

وأشاد المحافظ البحسني بتدخّلات دولة الكويت الشقيقة في هذه الظروف الصعبة وقراءاتها الجيّدة للمشهد الحالي في بلادنا، ومساهمتها في تحسين سبل العيش لفئات المجتمع المختلفة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا