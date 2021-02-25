شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مكتب الاستشارات الزراعية ( إتكوا ) بالسوق المركزي بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم، مكتب الاستشارات الفنية الزراعية ( أتكوا ) بالسوق المركزي للخضار والفواكه بسيئون .



وتعرف الوكيل التميمي من رئيس ادارة السوق صالح بن عبيدالله، الى أهداف المكتب في تطوير وتحسين القطاع الزراعي والبيئي عبر كوادر متخصصة ولديها خبرة متراكمة، ورفع الوعي بين أوساط المزارعين في كيفية استخدام الموارد الطبيعية المتاحة.

وأشاد الوكيل التميمي بمبادرات القطاع الخاص في المساهمة لإيجاد حلول فنية، لمعالجة المشكلات الزراعية، معربا نن أمله في أن يستفيد المزارعين من الطاقم الفني بالمكتب.