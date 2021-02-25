وزارة الاعلام والثقافة والسياحة تنعي المؤرخ الدكتور عبد الرحمن الشجاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة، المؤرخ النابه والعلامة الأكاديمي المتميز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشجاع، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والابداع.



واشادت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ)،بمناقب الفقيد الذي كان واحدا من أبرز المؤرخين والعلماء الذين انجزوا للتاريخ اليمني والحضارة اليمنية، الكثير من الارث، من خلال ابحاثه ومؤلفاته واعماله الاكاديمية واسهامه في الاشراف على كم كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه للباحثين في ما يخص الحضارة والتاريخ اليمني المشرق.

وذكر البيان، ان العلامة والمؤرخ الراحل عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع كان من أهم الاسماء اللامعة واكثرها حضوراً على المستوى المحلي والعربي في مجال تخصصه واهتمامه منذ حصوله على الدكتوراه في تخصص التاريخ والحضارة من جامعة الازهر في العام 1983م.

ولفتت الوزارة الى ان الفقيد عمل استاذا ورئيسا لقسم التاريخ في كليتي الاداب والتربية بجامعة صنعاء ومحاضرا فيها، في عدد من الجامعات اليمنية والدولية، كما انه كان عضوا فاعلا في اتحاد المؤرخين العرب ببغداد والقاهرة وعضو الجمعية التاريخية الاثارية اليمنية ومستشارا لعدد من المجلات العلمية والبحثية من ضمنها مجلة الاكليل الصادرة عن وزارة الثقافة.

وعبرت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلة الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

الجدير ذكره ، ان للفقيد اكثر من خمسين مؤلفاً وبحثاً علمياً قامت بطباعتها دور نشر ومجلات علمية يمنية وعربية اضافة لكونه عضوا في لجنة تأليف مقرر مادة التاريخ لطلبة التعليم العام في الجمهورية اليمنية.