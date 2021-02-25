بن مبارك يزور معرض اكسبو دبي 2021 ويلتقي الفريق اليمني المسؤول عن جناح اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

زار وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، على هامش زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، معرض اكسبو دبي 2021.



والتقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، بالفريق اليمني المسؤول عن جناح بلادنا المشارك في المعرض، والذي سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر ٢٠٢١ ويستمر إلى ابريل ٢٠٢٢.

و استمع الوزير بن مبارك ومعه سفير بلادنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة المهندس فهد المنهالي والقنصل العام في دبي السفير محمد القطيش، إلى عرض تفصيلي لما يقدمه الجناح اليمني خصوصا فيما يتعلق بالتنوع الثقافي والحضاري والمعماري في بلادنا، وكذلك فرص الاستثمار السياحي والطاقة البديلة..مؤكداً على أهمية بذل كافة الجهود اللازمة لتقديم الجناح اليمني بشكل مميز ونقل صورة مشرقة لليمن تبرز تنوعها الحضاري والثقافي وتسامحها الديني، وكذلك المناطق السياحية التي تزخر بها وفرص استثمارها.

وقدمت نائبة المفوض والمشرفة على الجناح اليمني في المعرض الدكتورة مناهل ثابت ، شرحاً تفصيلياً عن مكونات الجناح ومواضيعه الرئيسية في مجالات الطاقة والزراعة والفن المعماري والسياحة والحضارة والمخزون الفكري بما فيها عرض الكتب النادرة التي تزخر بها بلادنا .