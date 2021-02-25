شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش الوطني تدمر طائرة بدون طيار مفخخة لمليشيات الحوثي بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دمرت دفاعات الجيش الوطني بدعم من تحالف دعم الشرعية، الخميس، طائرة بدون طيار مفخخة لمليشيات الحوثي في أجواء محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.



وقال بيان مقتضب للجيش إن مليشيات الحوثي أطلقت طائرة بدون طيار في مسعى للهجوم على مواقع الجيش ورجال القبائل في بلدة "النضود" التابعة للجوف الحدودية مع السعودية.

وأشار البيان إلى أن الجيش الوطني ورجال القبائل بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية نجحوا في التصدي للهجوم الحوثي العدائي وإسقاط الطائرة المفخخة في "النضود" إلى الجهة الشرقية من مدينة الحزم، موطن الآثار التاريخية لحضارة "معين" القديمة.