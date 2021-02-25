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قوات الجيش الوطني تدمر طائرة بدون طيار مفخخة لمليشيات الحوثي بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

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دمرت دفاعات الجيش الوطني بدعم من تحالف دعم الشرعية، الخميس، طائرة بدون طيار مفخخة لمليشيات الحوثي في أجواء محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

 

وقال بيان مقتضب للجيش إن مليشيات الحوثي أطلقت طائرة بدون طيار في مسعى للهجوم على مواقع الجيش ورجال القبائل في بلدة "النضود" التابعة للجوف الحدودية مع .

 

وأشار البيان إلى أن الجيش الوطني ورجال القبائل بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية نجحوا في التصدي للهجوم الحوثي العدائي وإسقاط الطائرة المفخخة في "النضود" إلى الجهة الشرقية من مدينة الحزم، موطن الآثار التاريخية لحضارة "معين" القديمة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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