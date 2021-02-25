توقيع اتفاقية تعاون لخدمة معاينة المكفوفين في عيادات مستشفى بن زيلع الحديث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، إتفاقية تعاون وشراكة بين جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بوادي حضرموت ومستشفى بن زيلع الحديث لتقديم خدمة المعاينة للمكفوفين في جميع العيادات المتوفرة بالمستشفى بشكل مجاني .



وأشار وكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، الى ان توقيع هذه الاتفاقية تعزز قيم التعاون والتكامل والشراكة بين القطاع الخاص لخدمة المجتمع المحلي ومن بينهم المكونات المجتمعية الراعية للشرائح الاجتماعية التي تستحق الاهتمام بها ومنهم المكفوفين إنطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف .

فيما عبرا مدير عام مستشفى بن زيلع الحديث الدكتور صالح احمد بن زيلع ورئيس جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بوادي حضرموت عقيل سالم الكاف عقب توقيعهما للاتفاقية عن أهمية مضامين هذه الاتفاقية التي تجسد بالملموس مبادئ التكامل والتعاون لتقديم الخدمات الصحية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتتطلب مزيد من تضافر الجهود من أجل المصلحة العامة .

ونصت الاتفاقية أن يقدم المستشفى خدمة المعاينة في جميع العيادات المتوفرة بالمستشفى بشكل مجاني لعدد 200 من منتسبي جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بوادي حضرموت عبر بطاقات المعاينة المجانية المتفق عليها ، ويبدأ العمل بالاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها وتسليم البطاقات للمستفيدين .