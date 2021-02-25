الكثيري يطلع على سير العمل في موقع عقبة عجزر بمديرية حجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

إطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم، على سير العمل في موقع عقبة عجزر بوادي عكبان التي تربط مديرية حجر الصيعر بالخط الإسفلتي العام المؤدي الى مديريات وادي حضرموت بطول يبلغ نحو 5 كيلو مترات .



وتعرف الوكيل الكثيري ومعه ومعه الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي ومدراء عموم المديريات الغربية، من مدير عام مديرية حجر الصيعر أحمد الصيعري الى أهمية هذه العقبة لتسهيل إنتقال مواطني المديرية كونها ستختصر الطريق لهم بنحو 60 كيلو متر الى مركز المديرية مقارنة بالطريق الحالي.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بوادي حضرموت والصحراء الدكتور علوي بن يحيى، أن أعمال العقبة الحالية الممولة من قبل السلطة المحلية بالوادي والصحراء الممولة من مبيعات حصة المحافظة من النفط تتمثل في فتح مسار الحركة فيها من خلال تحسينها ورصف وتوسيع مواقع تصريف مجاري مياه الأمطار والسيول بالأحجار.