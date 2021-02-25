نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ محمد حمد شطيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد حمد شطيف، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، التي بعثها إلى قائد النجدة بمحافظة الجوف العميد الركن علي محمد شطيف وإخوانه وكافة آل شطيف، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها طيلة حياته الحافلة بالعطاء.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل شطيف.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.