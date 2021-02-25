إصابة مواطن بنيران مليشيا الحوثي في حيس بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصيب مواطن بجروح جراء استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية سوقاً شعبياً، الخميس 25 فبراير/ شباط 2021، في مدينة حيس بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، إثر تكبدها خسائر في عدة قطاعات.



وذكرت مصادر طبية في حيس، أن المواطن مختار حميد هريري أصيب بطلق ناري في ساعد يده اليسرى مما أدى إلى كسر في عظمة اليد.

وقالت المصادر إن المصاب تلقى الإسعافات الأولية اللازمة في حيس، وتم تحويله إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لاستكمال العلاج اللازم.

ويأتي هذا بعد ساعات من تكبيد المليشيات الحوثية الإرهابية، خسائر بشرية ومادية في مختلف جبهات الساحل الغربي، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية في القوات المشتركة