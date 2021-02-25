شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز في مواجهات غربي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه، خلال المواجهات الدائرة غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن) بالتزامن مع إعلان المليشيات تشييعها لـ21 من عناصرها يحملون رتباً مختلفة.



وأكدت مصادر ميدانية مصرع القيادي الحوثي المنتحل رتبة لواء "عمار ربيع ناجي المطري"، قائد ما يسمى باللواء العاشر صاعقة.

ووفق المصادر فإن المطري لقي مصرعه برصاص قوات الجيش ورجال القبائل خلال اليومين الماضيين في جبهة الكسارة، لافتةً إلى أن مليشيا الحوثي تتكتم على مقتله حتى اللحظة.

والقيادي الحوثي المطري، هو أحد أبرز قيادات المليشيا الحوثية، وهو المشرف الميداني لعناصرها في محافظتي الجوف ومأرب.