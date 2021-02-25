شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صد هجوم حوثي باتجاه معسكر الجب بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

صدت القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية، في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء، هجوما مستميتا لمليشيا الحوثي باتجاه معسكر الجب الاستراتيجي، شمال غربي محافظة الضالع.



ووفق المركز الاعلامي لمحور الضالع، تمكن أبطال القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية المرابطين في قطاع "صُبيرة-الجُب" في ساعة متاخرة من مساء الاربعاء، من كسر وإفشال هجوماً مستميتاً للمليشيا الحوثية باتجاه معسكر الجُب الإستراتيجي، جنوب غربي قطاع الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

واكد المصدر ان مواجهات عنيفة خاضتها قواتهم ضد مجاميع لمليشيا الحوثي من على مسافة صفر استمرت نحو ساعة قبل ان تولي المليشيات الأدبار مثقلة بخسائر جديدة تكبدتها