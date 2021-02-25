شكرا لبحثكم عن خبر عمولة التحول تقترب من 50٪.. اخر اسعار الصرف في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يشهد الريال اليمني انهيار مستمر في مقابل العملات الصعبة في صنعاء وعدن على حد سواء، وبلغت عمولة التحويل بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحكومة الشرعية 46٪.

"أنباء عدن " ينشر اخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ، صباح اليوم الخميس 25 فبراير2021 م والتي جاءت كالآتي :

اسعار العملات في صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء = 600 ريال

بيع =602 ريال

الريال السعودي

شراء =158.5 ريال

بيع = 158.7 ريال

اسعار العملات في عدن

الدولار الأمريكي

شراء = 883ريال

بيع = 888 ريال

الريال السعودي

شراء = 232.5 ريال

بيع = 233 ريال

مع العلم أن أسعار الصرف غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي وقت وتختلف من صراف إلى آخر بنسب متفاوتة.