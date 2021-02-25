شكرا لبحثكم عن خبر عمولة التحول تقترب من 50٪.. اخر اسعار الصرف في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - يشهد الريال اليمني انهيار مستمر في مقابل العملات الصعبة في صنعاء وعدن على حد سواء، وبلغت عمولة التحويل بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحكومة الشرعية 46٪.
"أنباء عدن " ينشر اخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ، صباح اليوم الخميس 25 فبراير2021 م والتي جاءت كالآتي :
اسعار العملات في صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء = 600 ريال
بيع =602 ريال
الريال السعودي
شراء =158.5 ريال
بيع = 158.7 ريال
اسعار العملات في عدن
الدولار الأمريكي
شراء = 883ريال
بيع = 888 ريال
الريال السعودي
شراء = 232.5 ريال
بيع = 233 ريال
مع العلم أن أسعار الصرف غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي وقت وتختلف من صراف إلى آخر بنسب متفاوتة.
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