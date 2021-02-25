شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تقرر دخول العاصمة اليمنية صنعاء .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توغلت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودة بالقوات المشتركة 7 كم في مديرية بني ضبيان أولى مديريات العاصمة صنعاء، بعد تقدمها من جهة وادي ذنه، وتحرير منطقة النجد الأسود في عملية عسكرية وصفت بالنوعية والمباغتة.

وكانت القوات المشتركة شنت، أول من أمس، هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي في وادي ذنه، ما أدى إلى السيطرة على تلك المواقع التي تم استحداثها أخيراً بهدف التقدم نحو سد مأرب، حسبما أفادت مصادر ميدانية.

وأشارت المصادر إلى أن فرار عناصر الحوثي باتجاه ريف صنعاء ما دفع قوات الجيش والقبائل والمشتركة لملاحقة تلك العناصر والتوغل 7 كم في مديرية بني ضبيان.

وأكدت المصادر قيام قيادات الحوثي بإصدار أوامر عقب العملية تقضي بتعقب عناصرهم الفارة وملاحقتهم وتخييرهم بالعودة الى جبهات القتال أو الاعتقال والتعذيب حتى الموت بتهمة الخيانة، الأمر الذي جعل مجاميع من تلك العناصر تسلم نفسها للقوات الحكومية.

من جهة أخرى، أكدت مصادر ميدانية اقتراب الجيش من العاصمة عبر ثلاثة محاور رئيسة من جهة صرواح مأرب وبني ضبيان ومن جهة الجوف، وأنه يتم حالياً إجراء الترتيبات النهائية لبدء العملية العسكرية الواسعة نحو صنعاء بالتنسيق الكبير مع قبائل طوق صنعاء.