شكرا لبحثكم عن خبر مصر.. نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مقرب من الفنان المصري يوسف شعبان عن نقله لوحدة العناية المركزة بمستشفى العجوزة، وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر إنه تم وضع يوسف شعبان على أجهزة التنفس الصناعي، حيث لم يتمكن من التنفس بصورة طبيعية ولكنه لم يفقد الوعي أو يدخل في غيبوبة.

وكانت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية قد أكدت في تصريحات صحفية صباح اليوم أن حالة يوسف شعبان تطلبت نقله إلى المستشفى وبقائه تحت الملاحظة الطبية، مشيرة إلى أن مجلس النقابة يتابع حالة الفنان الكبير "لحظة بلحظة".

المصدر: "في الفن" "الوطن"