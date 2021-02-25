شكرا لبحثكم عن خبر القوات الجنوبية تكسر أعنف هجوم حوثي في قطاع الجب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تصدت القوات المسلحة الجنوبية في قطاع صبيرة الجب في هذه اللحظات لهجوم حوثي باتجاه مواقعها شمال معسكر الجب.
مصادر قالت ان موجهات عنيفة لازالت مشتعلة في هذه الاثناء استخدم فيها مختلف انواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
وقد اندلعت في وقت سابق من مساء اليوم، مواجهات في جبهتي الفاخر وباب غلق شمال غرب الضالع.
كما استقدمت مليشيا الحوثي تعزيزات جديدة إلى جبهات القتال في الضالع خلال اليومين الماضيين، وذلك عقب تلقيها ضربات موجعة على أيدي القوات الجنوبية.
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