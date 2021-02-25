مسؤولون في الحكومة والمجلس الانتقالي يطلعون على الوضع الصحي لباحث عدني

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يزيد بن سلمان - شبوة - أطمان الدكتور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات والقاضي بدر عبده العارضة وزير العدل وم.عدنان الكاف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على الوضع الصحي للباحث العدني بلال غلام حسين الذي يرقد متأثرا بإصابة أقعدته عن الحركة. واطلع غلام مساء الاربعاء المسؤولين الوالي والعارضة والكاف على مراحل الفحوصات في مشافي عدن ونصح الأطباء بنقله الى الخارج للعلاج. وأبدى المسؤولون تفهما للحالة الصحية التي يمر بها الباحث بلال وعرضها على دولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك ، لتقديم العون اللازم وفاءا للباحث بلال غلام من أبناء المدينة التي أبلى بلاء حسنا في توثيق تاريخ صرحها المدني من خلال سلسلة من المؤلفات التي أثرت المكتبة الثقافية في عدن.

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