شكرا لبحثكم عن خبر من هو رائد طه الفنان العدني الذي توفي أمس وهو يستعد لتصوير مسلسل رمضاني في المهرة ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت فرقة خليج عدن المسرحية، عبر حسابها على فيسبوك، مقال يتحدث عن أبرز محطات الراحل، الفنان رائد طه، الذي توفي اليوم الأربعاء، أثر أزمة قلبية مفاجئة.

واستعراض المقال الذي حمل عنوان (رائد طه في سطور)، بدايات الفنان الراحل في المسرح المدرسي، ومن ثم دوره في تأسيس فرقة خليج عدن المسرحية، بالإضافة إلى أبرز الأعمال المسرحية التي شارك فيها.

وفيما يلي تنشر عدن تايم نص المقالة...

رائد طه في سطور :

● المسرح المدرسي:

بدأت موهبة رائد المسرحية منذ الصغر فكان من أبرز الناشطين في المسرح المدرسي عدن، قدم قبل تأسيس فرقة خليج عدن مع زملائه عمرو جمال، عدنان الخضر وقاسم رشاد مسرحية الطابورالسادس ٢٠٠٠ والتي نالت العديد من الجوائز على مستوى اليمن في مهرجان المسرح المدرسي وكانت اللقاء الأول بين أعضاء فرقة خليج عدن.

● تأسيس فرقة خليج عدن ٢٠٠٥ وإعادة إحياء المسرح الجماهيري في اليمن:

اعاد رائد طه وزملائه في فرقة خليج عدن الجمهور في مدينة عدن الى حضور المسرح الجماهيري بعد انقطاع طويل للعروض الجماهيرية المسرحية كواحدة من تبعات حرب صيف ١٩٩٤.

عائلة دوت كوم كانت مسرحية فرقة خليج عدن الأولى والتي لعب رائد طه بطولتها في دور مدير المدرسة المتقاعد الأستاذ كمال طه، حققت هذه المسرحية نجاحا ملفتاً في مهرجان ليالي عدن المسرحية الثاني ٢٠٠٤ ثم تبع ذلك نجاح كبير في عروضها الجماهيرية في عدن وصنعاء بين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧.

توالت الأعمال المسرحية الناجحة التي شارك رائد في بطولتها مع فرقة خليج عدن المسرحية بنجاح كبير منها مسرحية حلا حلا يستاهل ٢٠٠٧ و سيدتي الجميلة ٢٠٠٨ مرورا بالنجاح التاريخي لمسرحية معك نازل ٢٠٠٩ والذي لعب فيها عدة أدوار وكان انجحها دور احدى عجائز الباص، هذا المشهد الذي مازال صداه يتردد منذ عرض المسرحية أول مرة وحتى يومنا هذا وكان هذا هو التعاون الاول بين فرقة خليج عدن والبيت الالماني باليمن، بعدها شارك في انجاز تاريخي آخر عبر مشاركته في عرض مسرحية معك نازل في برلين عام ٢٠١٠ لتصبح بذلك أول مسرحية في تاريخ اليمن تعرض في أوروبا.

لم يتوقف الأمر على ذلك بل شارك رائد عام ٢٠١٠ في مسرحية كرت أحمر التي لعب من خلالها عددا متميزا من الأدوار ابرزها الدور الأيقوني (نادية شجن) والذي كان من ابتكاره.

بعدها شارك في العمل التلفزيوني المميز (حافة الانس) في محاولة لاعادة مسرح التلفزيون وتم عرض ٣٠ مسرحية قصيرة من أداء فرقة خليج عدن في رمضان ٢٠١٢ على قناة السعيدة الفضائية.

في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ شارك رائد في مسرحيتين تفاعلية بالاشتراك مع إذاعة هولندا العالمية، هاتين المسرحيتين جابتا مدارس عدن الثانوية للتوعية من مخاطر الإرهاب والانضمام للجماعات المسلحة وخاطر رائد طه وزملاؤه بالنزول إلى المدارس في توقيت حرج كانت متزامنا مع الحرب على الإرهاب في عدن.

في ٢٠١٩ قدم رائد طه آخر أعماله المسرحية من خلال مسرحية على حركرك والتي لعب فيها عدد من الأدوار الكوميدية الساخرة ناقشت تردي الأوضاع في عدن بعد حرب ٢٠١٥.

لم يقتصر اداء رائد التمثيلي على الكوميديا فقد قدم دور المحامي فتحي في المسلسل الدرامي فرصة اخيرة ٢٠١٣ ليثبت قدرته على التنويع في آداء الأدوار ونجح في ذلك بشهادة الجميع.

كما قدم العديد من البرامج التلفزيونية وشارك خارج إطار فرقة خليج عدن في اعمال مختلفة مثل مسرحية الثعلب والعنب للمخرج الكبير جميل محفوظ ومسلسل عايش سفري.

قدم رائد ما يقترب من ١٠٠٠ اسكتش مسرحي قصير ملأ بهم حياتنا واسعدنا وشارك العديد من الطلاب افراح تخرجهم ونشر البهجة من خلال هذه الاسكتشات في مختلف المناسبات الوطنية والشبابية والاجتماعية.

نشط رائد في الكثير من الوقفات المدنية في الدفاع عن المتنفسات العامة والمطالبات بتحسين الخدمات والدفاع عن المواقع الاثرية.

كان أحد ابرز ابناء جيله الذين قادوا الحراك الثقافي والفني في مدينة عدن خاصة واليمن عامة خلال العشرين عاما الماضية وكان أحد الفرسان الذين اعادوا احياء المسرح الجماهيري في اليمن وكان مثالا ناصعا في الالتزام واحترام عمله وكل من عمل معه.

رحل رائد مبكرا قبل أن يكمل عامه الـ٣٨ والذي يصادف ال٤ من مارس.

رائد خريج كلية العلوم الادارية واب لثلاثة اطفال وتوفي في ٢٤ فبراير ٢٠٢١ إثر أزمة قلبية وهو يستعد لتصوير مسلسل رمضاني في محافظة المهرة.

* فرقة خليج عدن المسرحية