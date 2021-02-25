شكرا لبحثكم عن خبر مصدر أمني يكشف عن تفاصيل مصرع ابرز المطلوبين في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر أمني مطلع عن تفاصيل مقتل أبرز المسلحين المطلوبين، امس الثلاثاء، في العاصمة عدن.

وقال المصدر الأمني بإن ميال محمد احمد الذي يعد ابرز المطلوبين في قضايا قتل وتقطع لقي مصرعه في إشتباك مسلح اثناء محاولته اعتراض لموكب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في الخط العام بمنطقة الحسوة.

و يعد "ميال" ابرز زعماء الفتنة بين عصابات السيلة والمحاريق، اضافة لتورطه في قضايا قتل وتقطع.