شكرا لبحثكم عن خبر الجوازات السعودية تصدر قرارا بشأن المواطنين والمواطنات المتزوجين من أجانب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت السعودية، صدور أمر بتمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج.

يأتي ذلك، إنفاذاً للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد.

وقالت المديرية العامة للجوازات إن صدور الأمر السامي يأتي بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

سبق هذا القرار، إعلان المملكة في 2 فبراير/ شباط الجاري، تعليق دخول المملكة للقادمين من 20 دولة، باستثناء الدبلوماسيين والمواطنين السعوديين والممارسين الطبيين وعائلاتهم، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما يشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول العشرين، خلال الـ 14يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة. ويخضع دخول الأشخاص المستثنين من هذا الحظر للإجراءات الاحترازية، التي تحددها وزارة الصحة السعودية.

* زيادة الإصابات

ونصحت وزارة الصحة السعودية المواطنين بسرعة الحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة.

وأعلنت الوزارة، الأربعاء، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 353 إصابة مؤكدة، وتعافي 280 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 2531 منها 483 حالة حرجة. وأوضحت الوزارة أنَّ إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 376021 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 367015 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 5 حالات وفاة وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6475 حالة، لافتة إلى إجراء 45388 فحصا مخبريا.