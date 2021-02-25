شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول أممي يؤكد دعم البنك المركزي ورفده بالنقد الأجنبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن (الأوتشا) ديفيد جريسلي حرصه على دعم قدرات البنك المركزي اليمني ورفده بالموارد اللازمة من النقد الأجنبي التي تمكنه من القيام بدوره المحوري في خدمة الجوانب الإنسانية على أتم وجه.

وأعرب جريسلي عن ثقته في البنك المركزي اليمني، والعمل على تعزيز مكانته واهتمام منسقية الشؤون الإنسانية والمجتمع الدولي بدعم جهود اليمن في تجاوز أزمته الإنسانية القاسية، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الوفد المرافق له بنائب رئيس البنك المركزي شكيب الحبيشي اليوم في مقر البنك المركزي بعدن.

واستعرض الحبيشي الدور الحاسم الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية وتوظيفها في خدمة الأغراض الإنسانية ومواجهة التحديات المعيشية التي تواجه المواطن اليمني، والمساعدة في توفير المشتقات النفطية.

واستعرض دور الوديعة السعودية في تعزيز سعر صرف الريال اليمني، ومحاولة السيطرة على المستوى العام لأسعار السلع الأساسية على الرغم من كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه.

ويشهد الريال اليمني تدهوراً مستمراً أمام العملات الصعبة ما يؤكد عجز الحكومة والبنك المركزي وسياساته النقدية عن الحد من تدهور العملة التي تلقي بظلالها على الوضع المعيشي في اليمن وارتفاع الأسعار.