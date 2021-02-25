شكرا لبحثكم عن خبر بسبب الاستنزاف الهائل لها في مأرب.. ميليشيا الحوثي تدعو الى مسيرات تعبوية جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعت ميليشيا الحوثي الانقلابية الى مسيرات تعبوية جديدة بصنعاء والمحافظات الخاضعة لهم، لرفد جبهاتها بالمقاتلين بسبب الاستنزاف الحاصل لعناصرها في الجبهات في مؤشر على مضي الميليشيا في هجومها المستميت نحو مدينة مأرب وعدم الانصياع لدعوات السلام الدولية.

في السياق قلل الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، من الجهود الاميركية بشأن السلام في اليمن، قائلا ان "الموقف الأمريكي لم يتجاوز حدود الكلام.

وقال: "لا يوجد تحرك حقيقي لإيقاف الحرب وروفع الحصار، ومارب منطقة عسكرية أساسية منذ بداية الحرب، وما يحصل اليوم هو الموقف الصحيح لصد القوات الأجنبية" حد قوله في إشارة الى قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وأضاف :ان الحصار مفروض بالإمكانيات الأمريكية، ولا يمكن أن نغتر بأي كلام براق لا حقيقة له" كما قال.

وقال عبد السلام، ان "العدو استخدم مارب للاعتداء على صنعاء والجوف والبيضاء، وجعلها منطلقا لعملياته العسكرية، ومواجهة هذا العدوان قضية أساسية ستستمر"، حد تعبيره