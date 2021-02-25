شكرا لبحثكم عن خبر مسلح حوثي في مغرب عنس يطلق النار على والده وشقيقه بذريعة أنهما "دواعش وكفار" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدم أحد عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، امس الأربعاء، على أطلاق النار على والده وشقيقه، في إحدى قرى عزل مديرية مغرب عنس، في محافظة ذمار.

وأفادت مصادر محلية، أن المسلح الحوثي يدعى ثابت حسن، أطلق الرصاص نحو والده وشقيقه، في إحدى قرى عزلة موشك بمديرية مغرب عنس، ما أسفر عن إصابتهما بجروح قاتلة.

وأوضحت المصادر، أن الجاني أطلق النار على والده وشقيقه، بعد أيام على عودته من دورة ثقافية للمليشيا، متهماً إياهما بأنهما “دواعش وكفار”.

ووُصفت حالة الأب “حسن أحمد” بالخطيرة، فيما أصيب شقيق المسلح “حسان” في كتفه الأيسر، عند محاولته منع أخيه من إطلاق النار.

وأشارت المصادر، إلى أن الأب الضحية، كان قد حاول منع نجله المسلح من الالتحاق في صفوف المليشيا الحوثية، بعد عودته من دورة تثقيفية تلقن من خلالها المليشيا عقول الملتحقين للقتال في صفوفها بأفكار طائفية وعقائدية.

وتفاجأ الأهالي بإقدام الجاني على ارتكاب الجريمة ومحاولته قتل والده، تحت مبرر التحريض على عدم الجهاد ومنعه من القتال، والخروج عن طاعة آل البيت، حد قوله.

وسبق أن ارتكبت جرائم عدة مشابهة في المحافظات التي تخضع لسيطرة المليشيا، نتيجة التعبئة الخاطئة والمغلوطة التي يستخدمها الحوثيين تجاه الشباب والأطفال.