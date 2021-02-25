شكرا لبحثكم عن خبر كارثة بيئية تجتاح منازل السكان في حي “قدَّر الله” بأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواجه سكان حي “قدَّر الله”، في مدينة جعار بمديرية خنفر محافظة أبين، مشكلة بيئية وصحية كبيرة، جراء تدفق مياه الصرف الصحي، ووصولها إلى منازلهم.

وشكى العشرات من السكان، من تدفق برك تصريف مياه الصرف الصحي إلى منازلهم، واتساع وتشقق برك مياه المجاري، بصورة تهدد حياتهم، كما تعرض أطفالهم لمخاطر السقوط فيها، إضافةً إلى زحف الرطوبة والأملاح إلى جدران منازلهم التي أدت إلى تضرر أجزاء كبيرة منها، خصوصاً المنازل القريبة من مسجد عارف سلامة.

وحذر السكان، من خطورة الوضع، في الحي الذي يشهد منذ سنين حالة من الإهمال المتعمد، في عدم معالجة وضع المجاري فيه، رغم إطلاع المسؤولين بالمديرية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة عليه.

وأوضح السكان، أن الجهات المختصة، أغرقتهم بالوعود أكثر من تدفق المجاري إلى منازلهم، لكنهم لم يروا على الواقع أي عمل حقيقي لحل هذه المشاكل التي باتت تؤرق سكان الحي, مشيرين إلى أن مياه المجاري تشكل خطراً أيضاً على شبكة مياه الشرب التي تمر عبرها.

وناشد الأهالي، السلطة المحلية في أبين، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة، التحرك العاجل لإنقاذهم من كارثة صحية بسبب المجاري.