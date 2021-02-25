شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يوقف البناء في مناطق: : جعولة / العماد / بير فضل / بئر أحمد / مدينة الشعب / صلاح الدين / رأس عمران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية بالعاصمة، الأربعاء، عدداً من الأوامر النافذة، قضت بوقفٍ شاملٍ لجميع أعمال البناء في أراضي ومساحات عددٍ من المناطق في العاصمة عدن لمدة ثلاثة أشهر .

وشملت الأوامر النافذة التي أصدرها محافظ العاصمة عدن، مناطق كلا من: جعولة / العماد / بير فضل / بئر أحمد / مدينة الشعب / صلاح الدين / رأس عمران.

وتضمنت الأوامر النافذة لمحافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية، توجيه كافة الجهات ذات العلاقة بمختلف الأجهزة والوحدات الأمنية ومديري عموم المديريات بالعمل على التطبيق الكامل للأوامر والتوجيهات الصريحة، وتحمّل المسؤولية الكاملة إزاء أي أعمال تنفذ في المناطق المذكورة خلال مدة الثلاثة أشهر والتي يبدأ سريانها من يوم غد الخميس الموافق 25 فبراير 2021م.

وتأتي توجيهات محافظ العاصمة عدن بناء على نتائج ومخرجات اجتماع اللجنة الأمنية الذي حضره مدير أمن عدن، وقيادات الوحدات الأمنية كافة، وذلك للحد من الآثار الجانبية الناشئة في المناطق المذكورة لمدة ثلاثة أشهر وبصورة مؤقتة الى حين استئناف العمل القضائي، وتفعيل دور هيئات ومصالح الأراضي والإسكان للفصل بشكل قانوني في القضايا المتنازع عليها في المناطق المذكورة في القرار .