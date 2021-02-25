شكرا لبحثكم عن خبر عروض عسكرية لسرية التدخل السريع والمهام الصعبة في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقيم في مقر القطاع الثامن بمديرية الشيخ عثمان، حفل كرنفالي وفعاليات وعروض عسكرية لسرية التدخل السريع والمهام الصعبه، تحت قيادة قائد قوات الحزام الأمني عدن العميد جلال الربيعي، وبرعاية الأخ قائد القطاع الثامن م_الشيخ عثمان النقيب/كرم المشرقي.

أستهلّت فعاليات الحفل بكلمة قائد القطاع التي حيا فيها الحاضرين وأشار في كلمته إلى اهمية الدور الأمني في العاصمة عدن، وأهمية الدورات والعروض العسكرية والغاية المرجوة منها الهادفة الى تعميق حب الانضباط والالتزام والتقيد بتمثيل التعليمات، واكتساب المهارات ورفع مستوى الجندي العسكري والثقافي والعقدي.

وقام النقيب كرم المشرقي بتكريم الشخصيات المساهمة في المحافظه، في الجانب الأمني وتكريم، اركان وقادة، القطاع ابتداء بركن عمليات القطاع الثامن وقادة السرايا، والفصائل، والحضائر، نظير قيامهم بجهود مبذولة للقطاع، ومديرية الشيخ عثمان من تثبيت الأمن وعمليات ضبط مروجين للمخدرات وضبط مطلوبين أمنياً، وقد قام بتكريم الضيوف والحاضرين

وخاطب الحاضرين عن تقديم قيادة القطاع الثامن كل الشكر والتقدير لمن ساند وآزر القطاع سواء في الدعم المادي او المعنوي .

*صادر عن إدارة التوجيه المعنوي للقطاع*الثامن اعلام القطاع الثامن*