بالفيديو: محام بعدن يناشد (لص)

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة "عدن الغد" ان المحامي بسام العزاني توجيه بمناشدة الى لص غير معروف الهوية .
وبدأت قصة هذه المناشدة حينما أوقف العزاني سيارته قبل أيام بخط التسعين ليفاجئ وحين عودته اليها بفقدان عدد من حقائبه الخاصة بالعمل.
وبالعودة الى تسجيل مصور التقطته كاميرا مراقبة اتضح ان احد المارة مر بجانب السيارة وحينما شاهد زجاج السيارة مفتوح وبداخل السيارة حقيبتين قام باخذهما.
وقال العزاني ان الحقائب لايوجد فيها سوى وثائق خاصة بعمله وعقود لموكليه ولايوجد فيها أي أموال .
وناشد المحامي العزاني الشخص الذي قام باخذ هذه الحقائب باعادتها له متعهدا له بالسرية التامة في حال اعادتها موضحا ان بداخل الحقائب كروت تعريفية وأرقام تواصل .
ودعا العزاني الى التعاون معه لاعادة حقائبه اليه واضعا رقم هاتفه 733134360
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