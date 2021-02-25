شكرا لبحثكم عن خبر وفد من الانتقالي يزور رامي المدفعية الأول في اليمن .. طريقته فريدة عالميا في ضبط المسافات والزوايا إلى الأهداف" يستخدم قبضة يده فقط" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بتكليف من العميد عبدلله الحوتري رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين قام أعضاء في انتقالي المحافظة عباس ناصر السقاف ومصطفى عبدالله الكازمي وحسين الثني صباح اليوم الإربعاء بزيارة الهامة العسكرية الجنوبية والخبير في سلاح المدفعية اللواء محمد عمر ناصر الشهير باسم (ناذخ ) في منزله بقرية امصلعاء بدثينة لودر للاطمئنان على صحته وتفقد أحواله.

وخلال الزيارة نقل عضو انتقالي المحافظة عباس السقاف للواء (ناذخ) تحيات رئيس انتقالي أبين العميد الحوتري الذي كلفه بمعية زملائه الكازمي والثني بزيارته في منزله والاطمئنان على صحته تقديرا لفترة عمله طوال نصف قرن بالقوات المسلحة الجنوبية ، وكونه واحدا من مؤسسي الجيش الجنوبي ومن أوائل ضباط المدفعية على مستوى الوطن... داعين من المولى عز وجل ان يمن عليه بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

ويعد اللواء ناذخ أشهر قيادي مدفعي في الجنوب والشمال على الإطلاق ، ويمتلك الكثير من الخبرات العسكرية ويشهد له الكثير ممن رافقوا المسيرة العسكرية ، وتدرج في المناصب والرتب حتى وصل إلى ارفعها لواء ركن.

كان ل ناذخ طريقة فريدة عامليا في تحديد المسافات والزوايا الى الاهداف لا يستخدم فيها اي اجهزة بل قبضة يده يصوبها الى الهدف ثم يحدد المسافة والزاوية.