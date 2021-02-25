شكرا لبحثكم عن خبر الزوكا يكتب عن أحمد نجل صالح وهذا ماقاله..! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام "عارف عوض الزوكا "جميع الأخوة اليمنيين مشاركة الحملة الشعبية المطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح والتي ستنطلق مسإ اليوم الأربعاء الساعة الثامنة بتوقيت صنعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي وقال الزوكا في تغريدة عبر حائط صفحته بتويتر: ‏نتمنى من جميع الاخوة اليمنيين مشاركة الحملة المنطلقة هذاالمساء والمطالبه برفع العقوبات عن السفير احمد علي والشهيد الزعيم فليس من العدل ان يخضع الجمهوريين والوطنيين تحت العقوبات ويخرج من العقوبات الحوثيين والسلاليين.. واضاف الزوكا: مثلما توحدت جبهاتنا على الارض نتمنى ان تتوحد مواقفنا السياسية #ارفعوا_العقوبات_عن_احمد_علي #LiftingSanctionsOnAhmedAli

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