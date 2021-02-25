شكرا لبحثكم عن خبر كلمات مؤلمة قالها الممثل رائد طه قبل وفاته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رد الممثل العدني رائد طه الذي رحل يوم الاربعاء عن الحياة على منتقدي ظهوره في اعمال رغم مرضه. وكتب رائد على صفحته قبل شهر من وفاته شارحا ظروفه المادية الصعبة التي اجبرته على العمل. واضاف بالقول: "معليش بس كلمة للي يقولوا جزع امه مريض وهو موجود بحفلات التخرج وباقي الحفلات.. ايوه موجود بكل مكان فيه شغل ولقمة عيش لي ولاهلي وذي عرابين ناس وحجوزات لايمكن افرك بها لاخر يوم بعمري ولو ماخرجت اشتغل باموت مرض وجوع وقدكم شايفين وضع البلد كيف.. بس ربي عالم قبل مااخرج ايش اعمل وكم إبره وريد ادق عشان اقدر امشي الخطوتين اللي ع المسرح وبعد كل عمل فين نروح عشان اعمل اوكسجين وبعدين اروح.. ومش مضطر ابرر لاحد اصلا. ماطلبت من احد يساعدنا ولا بطلب بأذن الله من احد يساعدنا دام راسي يشم الهواء ولا احد له شي عندي صحتي لي ومرضي لي.. حاولوا تهدأو لعله بدايه النهاية فتندموا.. #سأخبر الله بكل شي..

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