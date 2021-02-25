شكرا لبحثكم عن خبر رقم مرعب لعدد الإصابات بفيروس كورونا في اليمن خلال يوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت اليمن تزايد ملحوظ في نسبة الإصابات اليومية بفيروس كورونا وذلك بتسجيل 34 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" انه تم تسجيل (34) حالة إصابة جديدة. وتوزعت الحالات (14) حضرموت(12) عدن(4) تعز(3) الضالع (1) شبوة. وأضافت كما تم تسجيل 4 حالات وفاة 3 في حضرموت وحالة في شبوة. وأشارت انه تم تسجيل حالة شفاء واحدة من حضرموت.

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