الجيش يستعيد مواقع جديدة بالجوف وتراجع حدة المعارك بمأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - استعادت قوات الجيش السيطرة على مواقع جديدة شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف. ونقلت قناة بلقيس عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الجيش شنت عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع جديدة في جبهات الأقشع والجدافر شرق المديرية. وأشارت المصادر إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا خلال المواجهات. ووفق المصدر فإن من بين القتلى رئيس أركان اللواء ستة وعشرين مشاة العميد الركن ناصر سعيد البرحتي. إلى ذلك تراجعت حدة المعارك بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي شمال وغربي محافظة مأرب. وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات متقطعة دارت بين الجانبين في ميمنة جبهة هيلان عقب محاولة تسلل نفذتها مجاميع من المليشيا، حاولت فيها إخراج جثث قيادات ميدانية تابعة لها سقطوا خلال المعارك.

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