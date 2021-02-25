شكرا لبحثكم عن خبر جمارك المنطقة الحرة عدن يضبط مستلزمات عسكرية ممنوعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ضبط جمارك المنطقة الحرة عدن عدة طرود تحتوي على مستلزمات عسكرية ممنوعة.

وكان جمرك المنطقة الحرة عدن قد ضبط اغلفة مسدسات عسكرية كانت قد اشتبهت فيها في احدى الحاويات الواصلة إليه.

حيث قام الجمرك بتنزيل كل البضاعة الموجودة في الحاوية وضبط الاغلفة وعمل محظر ضبط بهذه الطرود.

الجدير بالذكر أن البضاعة التي كانت في الحاوية كانت قادمة من جمهورية مصر العربية.