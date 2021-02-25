شكرا لبحثكم عن خبر التفاخر ببطولاته يكون بدفع مستحقاته .. نائب رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بصرف مرتبات الجيش الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب نائب رئيس مجلس النواب "الشرعية" م/محسن علي باصرة، بصرف مرتبات الجيش الوطني المتأخرة. وقال نائب رئيس مجلس النواب في تغريدة له على تويتر رصدها محرر عدن الغد :، إن من أوجب الواجبات على الحكومة هو صرف المرتبات المتأخرة للجيش الوطني. واضاف" ‏صرف الرواتب المتأخرة لأبنائنا بالقوات المسلحة بالمناطق العسكرية المختلفة من أوجب الواجبات على الحكومة وهم يقدمون ملاحم بطولية". وأشار باصرة الى ان الترجمة الحقيقية والعملية للتفاخر بالبطولات هو صرف مستحقاتهم لا تعطيلها".

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