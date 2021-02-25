شكرا لبحثكم عن خبر مواعيد رحلات طيران اليمنية الخميس 25 فبراير 2021م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد اقلاع الرحلات ليوم غد الخميس الموافق 25 فبراير 2021م كالتالي : رقم الرحله : 632 خط الرحله : عدن - الخرطوم الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 0900 صباحا. رقم الرحله : 633. خط الرحله : الخرطوم - عدن. الاقلاع : 1000 صباحا. (توقيت الخرطوم). الوصول: 1300 ظهرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع : 1145 ظهرا. (توقيت القاهره). الوصول: 1615 مساء. رقم الرحله : 610. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1430 ظهرا. الوصول: 1700 مساء. رقم الرحله : 611. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 1800 مساء. (توقيت القاهره). الوصول: 2230 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1600مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 1930 مساء. (توقيت القاهره). الوصول: 2359 مساء.

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