شاهد ...اول صورة لطفل حوثي قتل في معارك مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - تستمر مليشيا الإنقلاب بالزج بالأطفال الى محارق الموت في جبهات القتال التي تخوضها ضد الشرعية ية المعترف بها دولياً وتقوم بمنحهم رتباً وهمية لكوهك في سن الطفولة .
لكن المحزن في الأمر والذي اثار استياء الكثيرين هي صورة الضابط التي يظهر فيها كطفل ، أعطي رتبة عسكرية وزج به في المعارك ، في منظر يبعث على الإستياء والحزن من استغلال الأطفال في هذه المحرقة من طرفي الصراع .
واعتبر ناشطون حقوقيون ذلك انتهاك لحقوق الاطفال وتعد من الانتهاكات الستة تجميد الاطفال ومن الجرائم الذي يمارسها الحوثيون بحق الاطفال
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