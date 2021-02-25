شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني يعلن وصوله الى مشارف ”حزم الجوف” بعد تحرير منطقة استراتيجية بالكامل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت منطقة الجدافر الاستراتيجية بالكامل، وأصبحت على مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وقال اللواء الوائلي، في تصريح مصور للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش كانت تتمركز سابقاً في الجزء الشرقي من منطقة الجدافر وكان جزء كبير منها مع العدو، مؤكداً أنه خلال اليومين الماضيين تم دحر المليشيا الحوثية الانقلابية من الجدافر بالكامل.

وأضاف أن معسكر اللبنات الاستراتيجي أصبح خلف قوات الجيش بعد أن تقدمت شمالاً، وأصبحت موزاية لمنطقة اللبنات العليا، موضحاً أنه بعد هذا التقدم الملحوظ باتت قوات الجيش على مشارف مدينة الحزم.

وأكد أن معنويات أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في أعلى المستويات ولم يسبق لها مثيل وكل يوم تزداد معنوياتهم، مؤكداً عزيمة الأبطال على مواصلة التقدم وفقاً لتوجيهات القيادة العسكرية.

ولفت إلى أن معنويات العدو منهارة وخسائرهم التي تكبّدوها على يد أبطال الجيش والمقاومة كبيرة جداً سواءً في الأرواح أو العتاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع خسائر قاسية تكبدتها المليشيا على كافة جبهات مارب خلال الايام الماضية.