معين عبدالملك يعزي بوفاة الفنان الشاب والمسرحي المبدع رائد طه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة الفنان الشاب والمسرحي المبدع رائد طه، والذي انتقل الى جوار ربه اثر ازمة قلبية مفاجئة.



ونوه رئيس الوزراء بما قدمه المرحوم الشاب رائد طه في اثراء العمل الحركة المسرحية الجماهيرية في اليمن باعمال إبداعية نالت شهرة واسعة.. معربا عن خالص العزاء والمواساة للوسط الفني والمسرحي ولكل زملاء الفقيد ومحبيه، بهذا المصاب الأليم.. داعيا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.