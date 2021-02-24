شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات سعوديات يحاصرن محمد بن سلمان اثناء مرورة في احد شوارع الرياض بسيارته الخاصة وبدون حراسة ..«شاهد الفيديو» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - محمد بن سلمان يتجول بلا مرافقين بسيارته الخاصة في شوارع مدينة الرياض السعودية.. هكذا بدا المشهد أمام نساء سعوديات تفاجأن بشخص سعودي يشبه ولي العهد إلى حد كبير جدا.

ونشر موقع "hassriyat" مقطع فيديو يظهر فيه شخص وصف بأنه يشبه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى حد كبير.

وأظهر الفيديو رد فعل سعوديات بعد رؤيتهن سيارة بداخلها شخصين، أحدهما يشبه الأمير محمد بن سلمان بجانب السائق.

إذا تعالت صرخاتهما، فيما يبدو أنهما غير مصدقين إنه ولي العهد السعودي، بينما قام هذا الشخص الذي ظهر في الفيديو بالتلويح لهن.

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